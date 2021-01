Docent baalt van thuisonderwijs: ‘Studenten bijna jaar niet gezien’

Het is in de eerste week van 2021 opnieuw aanpoten voor ouders en leraren. Thuisonderwijs is de norm. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over hoop’ blikt docent Conrad Berghoef van het ROC Friese Poort in Drachten terug op het zware jaar. Berghoef ging eind vorig jaar viral door een hartverwarmende actie van zijn leerlingen. Wanneer verwacht hij zijn studenten weer terug te zien in de klas?