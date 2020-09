Gordon in huis beroofd en mishandeld: ’Ik dacht dat ik zou worden vermoord’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

AMSTERDAM - Televisiepresentator Gordon is zaterdagnacht in zijn eigen appartement in Amsterdam-Zuid ernstig mishandeld en beroofd van pinpas, creditcards en dure sieraden waaronder een Rolex-horloge. Gordon werd bij de beroving vastgebonden, met de dood bedreigd en kreeg een mes op zijn keel. „Ik dacht dat ik zou worden vermoord”, vertelt hij aan De Telegraaf.