Twee doden aangetroffen in woning in Haagse Beukstraat

Binnenland

Al 180.000 euro ingezameld voor gezin van verongelukte agent Robin

De Nederlandse politie is in diepe rouw gedompeld nadat de 30-jarige agent Robin om het leven is gekomen bij een zeer ernstig ongeluk op de N9 ter hoogte van Bergen. Het ongeluk op maandagmiddag rond 14.00 uur kostte de man uit Maassluis het leven, zijn vrouw Suus (35) ligt zwaargewond in het zieken...