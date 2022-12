Strooiwagen belandt door gladheid in Haagse sloot

De strooiwagen belandde in de sloot. Ⓒ District8

DEN HAAG - Een strooiwagen is in Den Haag in de sloot beland. De wagen strooide op de nacht van donderdag op vrijdag bij het Carry van Bruggenhof (Moerwijk) zout op het spekgladde fietspad toen hij weggleed en van de oever afreed. Het voertuig belandde met zijn cabine in het water. De chauffeur bleef ongedeerd en wist op eigen kracht uit de wagen te komen, aldus de politie.