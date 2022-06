Defensie gaat ondanks bezwaren van Tweede Kamer en omwonenden toch radar plaatsen in Herwijnen

Een meerderheid van de kamer is tegen deze plannen en nam een motie aan die de regering opdroeg om een andere plek te zoeken voor de radar. Herwijnen zou nu al genoeg last hebben van de straling van de radar van het KNMI die in de buurt van het dorp staat, zo was de gedachte. De gezondheidsraad kan volgens de Tweede Kamer niet uitsluiten dat omwonenden last kunnen krijgen van radarstraling.

Het dorp is ook fel tegenstander van de komst van deze militaire radar.