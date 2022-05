Gigantisch wapenarsenaal gevonden bij arrestatie Mink Kok, ook raketwerpers

De wapenvondst werd niet naar buiten gebracht omdat Libanon en Nederland nog in diplomatiek overleg zijn over de vraag of Libanon de verdachten vanwege de wapens zal vervolgen of dat Nederland die wapenzaak aan de drugszaak toevoegt als de twee aan Nederland worden overgeleverd.

Mink K. geldt al zijn hele volwassen leven als wapenfanaat. Hij werd in Nederland al twee keer vervolgd voor het bezit van forse partijen oorlogstuig. Op 31 maart werden K. en zijn schoonzoon gearresteerd in Beiroet, op verzoek van politie en justitie in Nederland. Het duo wordt beschuldigd van grootschalige drugshandel vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.