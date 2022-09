Oorlog in Oekraïne Dag 202 van de invasie LIVE | 'Oekraïners wacht nóg zwaardere winter door Russische verwoestingen stroomnet'

Oekraïense brandweermannen waren zondag aan het werk om een brand te blussen, nadat een Russische raket insloeg op een elektriciteitscentrale in Charkov Ⓒ AP

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels meer dan zes maanden. Kiev slaat met een offensief terug in het zuiden en oosten van het land, terwijl wordt gevreesd voor een harde Russische tegenreactie. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.