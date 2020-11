Reisadvies Portugal en Duitsland dinsdag naar oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders alleen naar Portugal en Madeira te reizen als het noodzakelijk is en niet voor toeristische reizen. Wie daar is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine.

Twee weken geleden werd het reisadvies voor havenstad Porto al aangescherpt naar oranje, en een week geleden breidde dat oranje gebied uit naar de hele noordelijke regio van Portugal. Voor hoofdstad Lissabon en omgeving gold al langer code oranje.

Duitsland

Vanaf dinsdag rond het middaguur kleurt heel Duitsland oranje. Dat betekent dat dan het dringende advies geldt om alleen naar onze oosterburen te reizen als dat noodzakelijk is. „Bij terugkeer in Nederland gaat u voor 10 dagen in thuisquarantaine”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

„Verder gelden er vanaf 2 tot minstens 30 november binnen Duitsland nieuwe beperkende coronamaatregelen”, aldus het ministerie. „Horecagelegenheden, theater- en concertgebouwen en bioscopen zijn gesloten. Toeristische overnachtingen zijn niet meer toegestaan. Wat dit betekent voor het grensverkeer tussen Duitsland en Nederland is nog niet bekend.”

Eind vorige maand had Buitenlandse Zaken tien Duitse steden al op oranje gezet vanwege het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. Het ging toen om Berlijn, Keulen, Düsseldorf, Aken, Essen, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München en Mannheim.