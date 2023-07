Politie ontruimt bioscoop in Maastricht, Maastunnel afgesloten

Agenten lopen bij de bioscoop in kogelvrije vesten rond. Ⓒ Orange Media

MAASTRICHT - De politie heeft maandagavond de Pathé-bioscoop in Maastricht ontruimd. Dit gebeurde volgens de politie om een binnengekomen melding. In verband hiermee heeft de politie de Maastunnel afgesloten voor het verkeer. Dat maakte de politie op Twitter bekend. Wat er precies gaande is, blijft vooralsnog onduidelijk.