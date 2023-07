Politie ontruimt bioscoop in Maastricht na bommelding, Maastunnel afgesloten

Agenten lopen bij de bioscoop in kogelvrije vesten rond. Ⓒ Orange Media

MAASTRICHT - De politie heeft maandagavond de Pathé-bioscoop in Maastricht ontruimd na een bommelding. In verband met het incident is de Maastunnel afgesloten voor het verkeer.