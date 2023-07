Politie ontruimt bioscoop in Maastricht na bommelding, niets gevonden

Agenten liepen bij de bioscoop in kogelvrije vesten rond. Ook werd de brandweer opgeroepen om de politie te assisteren.

De melding kwam volgens de politie rond 17.45 uur binnen en door de hulpdiensten werd direct opgeschaald. In de bioscoop waren zo'n 50 bezoekers aanwezig. Zo’n tien minuten na de melding hadden de aanwezige bezoekers de bioscoop verlaten, meldt de politie. Ook de begane grond van een hotel in de omgeving is ontruimd.

Specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) hebben echter niets gevonden. „Wie achter de melding zit en wat het motief is, wordt op dit moment onderzocht”, meldt de politie.

