Londen tikt Chinezen op de vingers na inmenging Hongkong

Het Verenigd Koninkrijk droeg Hongkong in 1997 over aan China. De landen hadden afgesproken dat de miljoenenstad een speciale status zou krijgen binnen China. Die staat bekend als „een land, twee systemen.” Hongkong heeft onder meer een eigen parlement en westers rechtssysteem. Critici vinden dat de bijzondere status van de metropool wordt ondermijnd door een nieuwe veiligheidswet die is ingevoerd door de Communistische Partij in Peking.

Ook Londen heeft kritiek geuit op die wet. Die zou strijdig zijn met de afspraken die waren gemaakt over de status van de metropool.

De nieuwe veiligheidswet zet onder meer op separatisme hoge straffen. Populaire slogans als „bevrijd Hongkong” zijn nu verboden. De eerste verdachten zijn al opgepakt.

Bekijk ook: Britten bannen Huawei toch uit 5G netwerk