Duitsland houdt rekening met warmterecord

De voorspelling is dat sowieso de warmste dag tot nu toe van 2019 aanstaande is en dat het record voor juni eraan gaat. Dat werd in 1947 in Frankfurt gemeten: 38,2 graden. De Beierse plaats Kitzingen is de absolute Duitse recordhouder. Daar steeg het kwik in 2015 tot twee keer toe (5 juli en 7 augustus) tot 40,3. „Er is een reële kans dat die temperatuur wordt overtroffen”, zei een DWD-deskundige. „Het gaat tenslotte maar om tienden.”

Ook dinsdag wordt het voor veel Duitsers afzien, met 31 tot 36 graden, langs de Rijn en haar zijrivieren kan het zelfs al 38 graden worden. Een dag later kan in het zuidwesten van het land, van Noord-Beieren, via het Rijn-Maingebied en Saarland tot de Nederrijn richting de Nederlandse grens, de 40 graden worden overschreden.