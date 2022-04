Wij vangen 21.000 mensen op maar wat doen landen om ons heen?

Premium Binnenland

Vluchtelingenopvang piept en kraakt: ’Als de plekken op zijn, zijn ze op’

Duizenden Nederlanders maken een kamer vrij, vrijwilligers melden zich massaal en het kabinet speelt met de gedachte aan nooddorpen of het opeisen van leegstaande kantoren. Nederland houdt tot nu toe goed stand in de grootste vluchtelingencrisis in decennia. Maar wat als de toestroom nog verder aanz...