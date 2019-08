Negentien pakketjes cocaïne spoelen aan op strand in Nieuw-Zeeland

De krant New Zealand Herald bericht dat wandelaars de pakketjes deze week zagen liggen op het strand in West Auckland. De autoriteiten lanceerden een zoektocht. De politie houdt er rekening mee dat meer drugs kunnen aanspoelen.

Het is onduidelijk waar de cocaïne precies vandaan komt. De drugs zaten in plastic pakketjes die ongeveer zo groot zijn als een videoband. Een bron van de krant zegt dat de verdovende middelen mogelijk al geruime tijd in zee lagen. Dat zou blijken uit de aanwezigheid van schelpen op de netten waar de pakketjes inzaten.

De politie zoekt voorlopig nog even verder. De komende dagen wordt regelmatig gepatrouilleerd in het gebied. Ook wordt een helikopter ingezet.