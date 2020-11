Franse hof wijst beperking tot dertig kerkgangers per dienst af

Kerkgangers dragen een mondkapje in de Saint-Jacques in het Franse Illiers-Combray. Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse Staatsraad, een belangrijke adviesraad van de regering en hoogste administratieve rechter, vindt dat de beperking van het aantal kerkgangers tot dertig personen per dienst niet proportioneel is gezien de risico’s op coronabesmettingen. De raad vindt het een overdreven en onwettige maatregel. Het is volgens de magistraten „een ernstige en illegale aanslag op de vrijheid van godsdienst.”