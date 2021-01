Binnenland

Huisartsen: vaccinatiebrief Viruswaarheid in de prullenbak

Huisartsen en medisch specialisten hebben een brief gekregen van Viruswaarheid waarin de actiegroep waarschuwt voor coronavaccinaties. Er zouden in totaal zo’n vijfduizend medici zijn aangeschreven. Volgens huisartsenvereniging LHV belandt de brief bij velen regelrecht in de prullenbak.