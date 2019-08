Vertragingen door storing op Eindhoven Airport

Het inchecken duurt langer dan gewoonlijk door de storing. Ⓒ Hollandse Hoogte / Astrid Huis

EINDHOVEN - Vluchten op Eindhoven Airport zijn donderdag vertraagd vanwege een storing in het bagagesysteem. Passagiers moeten daardoor langer in de rij staan en de meeste vliegtuigen vertrekken 10 minuten tot een halfuur later dan gepland, zegt een woordvoerster van de luchthaven.