Gewapende bende verstoort pyjamafeestje van tienermeisjes in België

De groep mannen drong in de Bosstraat in Boom in de nacht van zaterdag op zondag de woning binnen. Daar was op dat moment een slaapfeestje gaande met vijf minderjarige vriendinnen. De mannen droegen wapens bij zich en waren onherkenbaar. „De ouders waren op dat moment niet aanwezig”, zegt een woordvoerder van het Antwerps parket tegen Nieuwsblad.

Bij de overval werd een schot gelost, vermoedelijk afkomstig van een alarmpistool. De daders sloegen in een paar minuten tijd hun slag en hebben enkele persoonlijke bezittingen, waaronder een handtas en een mobiele telefoon, meegenomen.

„Een vreemde zaak”, bevestigt het parket. „Waarom de verdachten het pyjamafeestje overvielen, is nog niet duidelijk. Er was ook geen grote buit aanwezig.”

De verdachten zijn spoorloos. De meisjes bleven ongedeerd.