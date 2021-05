Live | ’Zet statushouders aan het werk in de zorg’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van maandag 10 mei.

Het moet gemakkelijker worden voor statushouders met een zorgdiploma om aan de slag te gaan in de zorg, zeggen zorgverenigingen. Zo moeten buitenlandse zorgdiploma’s sneller erkend worden, want juist mensen met een opleiding in de zorg zijn heel hard nodig om de personeelstekorten tegen te gaan.

Volgens de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) komen statushouders in Nederland amper aan de bak in de zorgsector, onder meer omdat ze lang moeten wachten op hun asielaanvraag en het veel tijd kost om hun buitenlandse zorgdiploma’s erkend te krijgen. Zo moeten mensen die in het buitenland als arts of verpleegkundige werkten eerst „een complex en prijzig traject” doorlopen, dat minimaal vier jaar kan duren.

„Dat is veel te lang en demotiveert”, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. „In Duitsland duurt het erkennen van een buitenlands zorgdiploma maar vier maanden. Dat mag in Nederland ook veel sneller.” Ook branchevereniging van zorginstellingen ActiZ vraagt de politiek om diploma’s eerder te erkennen. „We hebben juist mensen met een diploma heel hard nodig in de zorg”, aldus een woordvoerder.

Zorginstellingen doen volgens ActiZ steeds meer om statushouders goed te begeleiden. „Zo wordt er op de werkvloer vaker genoegen genomen met minder perfect Nederlands. Maar het blijft een ander soort begeleiding vragen. Als iemand bijvoorbeeld geen fiets heeft om naar het werk te komen, of niet weet hoe je een treinkaartje koopt, moet je daar als werkgever wat mee.”

Voor dat soort begeleiding is niet altijd ruimte, juist omdat de druk op de zorg zo hoog is, ziet ook NU’91. Toch zijn statushouders mét diploma een stuk waardevoller dan Nederlanders zónder diploma. „Statushouders met een zorgdiploma zijn veel sneller volledig inzetbaar, ook al hebben ze nog wat bijscholing of extra begeleiding nodig. Mensen van buiten de zorg moeten helemaal van nul af aan beginnen, aan deze mensen hebben we al heel snel wat.”

9.32 - Depla: centrale crisisaanpak vanuit Den Haag afbouwen

Het is belangrijk dat de Rijksoverheid de touwtjes steeds meer uit handen geeft om goed uit de coronacrisis te komen. Ze moet ruimte geven aan de lokale aanpak door gemeenten, bedrijven, instellingen en verenigingen, vindt burgemeester Paul Depla van Breda, die voorzitter is van de commissie Sociale Impact Covid-19 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

„Momenteel bedenkt het kabinet als een projectmanager bijna letterlijk de coronaregels die wij allemaal in zijn geheel moeten uitvoeren”, zegt Depla in het AD. „Ik begrijp die centrale crisisaanpak om het virus onder controle te krijgen. Maar zo’n top-downbenadering, daar moeten ze echt heel snel weer afscheid van nemen tijdens de opbouw van de samenleving. Want die is al begonnen.”

„Faciliteren wordt het toverwoord”, stelt Depla in de krant. „De fixatie op de dinsdagpersconferentie waarin per wet maatregelen worden opgelegd voor het hele land, moet steeds verder worden losgelaten naarmate de acute gezondheidscrisis meer onder controle komt.” Toch is hij er niet gerust op dat dat ook gaat gebeuren. „De neiging tot sturing blijft bestaan. Kijk naar het wetsvoorstel om testbewijzen voor toegang tot activiteiten in te kunnen zetten. Zo’n voorstel suggereert toch weer dat alles wederom vanuit Den Haag gaat komen. Dan zeggen we: jongens, hou op met dat voorschrijven.”

Volgens Depla moeten de huidige problemen in de samenleving op een creatieve en passende manier worden aangepakt. De problemen zijn volgens hem ook niet nieuw. „Maar door de crisis is er nú de urgentie én de kans om veranderingen door te voeren: op de woningmarkt, binnen de ggz, bij het toeslagensysteem, noem maar op. We moeten dan wel aan de slag.”

8.55 - FNV uit zorgen over voorwaarden om weer open te kunnen

FNV Recreatie, de vakbond voor medewerkers van recreatieparken, dierentuinen en pretparken, maakt zich zorgen over mogelijke voorwaarden vanuit de overheid die aan de aanstaande opening van de parken en dierentuinen verbonden worden. De verwachting is dat de parken en dierentuin vanaf 19 mei bij gunstige coronacijfers weer open kunnen, maar de vakbond denkt dat dit geen succes wordt als een testbewijs daarbij verplicht wordt.

„Naast dat het aantal bezoekers fors aan banden wordt gelegd, is de gedachte dat alleen bezoekers met een negatief testbewijs toegang krijgen tot dierentuinen en pretparken. Gaat dit gebeuren, dan verwacht ik dat parken besluiten te wachten met openen tot er geen beperkende voorwaarden meer gelden”, zegt bestuurder Johan Bijlsma.

Volgens de vakbond geven bezoekers aan dat vooraf testen hen ervan weerhoudt om naar een park te gaan. Zo werd een Fieldlab-proef bij de Efteling afgeblazen vanwege te weinig belangstelling onder potentiële bezoekers.

6.50 - België besluit over festivals en versoepeling coronaregels

Gaan grote festivals als Pukkelpop en Tomorrowland deze zomer nog door? Het Belgische Overlegcomité buigt zich dinsdag vanaf 09.00 uur over deze vraag en over mogelijke verdere versoepeling van de coronaregels voor de komende maanden. De druk op de politiek is groot. Ook de Belgen snakken naar meer vrijheid en leuke dingen om naar uit te zien, zeker nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd.

Premier Alexander De Croo heeft de hoop doen oplaaien door afgelopen weekend „vanaf half augustus” te noemen als het moment waarop festivals en andere grote (sport-)evenementen weer zouden kunnen plaatsvinden. Het comité waarin de zes regeringen van België zijn vertegenwoordigd zal de details bespreken, zoals de toegangsvoorwaarden en het maximaal aantal deelnemers. Hoe dan ook zou toegang via voorverkoop verlopen en worden beperkt tot Europese burgers, inclusief Britten, die een vaccinbewijs of een negatief PCR-testresultaat kunnen voorleggen. Er wordt overwogen daarvoor de komende Europese ’coronapas’ te gebruiken, schrijven Belgische media.

Ook de heropening van de cafés en restaurants ligt op tafel. De terrassen zijn sinds zaterdag weer open. Nu moet worden gekeken of ook de horeca binnen al in juni weer van het slot kan, met wel nog maar maximaal vier mensen aan een tafel.

In elk geval zullen besluiten over versoepelingen steeds weer worden afgezet tegen de coronacijfers, met de ziekenhuisopnames als leidend element.

6.47 - Eerste besmetting in 2 maanden in Australische deelstaat Victoria

In de Australische deelstaat Victoria is dinsdag voor het eerst in meer dan twee maanden tijd een vermoedelijk lokaal opgelopen besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Het gaat om een man van in de dertig. Hij was recentelijk teruggekeerd uit het buitenland en twee weken in quarantaine gegaan in de deelstaat Zuid-Australië. Nadat hij deze had afgerond en negatief was getest, reisde hij door naar Victoria. Afgelopen weekend kreeg de man griepachtige verschijnselen.

Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten is nog niet bekend wanneer de man zijn quarantaine had afgerond. De autoriteiten onderzoeken hoe hij besmet is geraakt.

6.45 - ’Vaccineren in ziekenhuizen wil nog niet vlotten’

Na maanden vaccineren is in veel ziekenhuizen nog altijd zeker de helft van het personeel niet gevaccineerd. Zij willen wel, maar het tekort aan vaccinaties gooit roet in het eten, blijkt volgens BNR uit navraag bij de grootste ziekenhuizen van ons land. Tot groot ongenoegen van zorgmedewerkers. „Dat aantal is nog veel te laag”, zegt voorzitter Stella Salden van beroepsorganisatie NU’91.

Het aantal zorgmedewerkers zonder vaccinatie ligt grofweg tussen de 40 en 60 procent, met enkele uitschieters naar boven en beneden. Ziekenhuizen hebben niet genoeg vaccins om iedereen te vaccineren die wil en hiervoor in aanmerking komt. Als er vaccins beschikbaar zijn, krijgen ze deze in kleine hoeveelheden aangeleverd. Dat zorgt voor „een grote logistieke puzzel, die veel vraagt in capaciteit, organisatie en logistiek binnen een al zwaar belast ziekenhuis met zorgdruk die al 15 maanden hoog is”, schrijft ziekenhuis ZGT in een reactie.

Ook het Erasmus MC is niet blij met de snelheid waarmee het de afgelopen maanden zijn personeel kon vaccineren. Het ziekenhuis kreeg begin dit jaar één grote levering en daarna kwamen vaccins alleen mondjesmaat binnen. Medewerkers zijn daardoor nog altijd kwetsbaar, wat de kans op uitval groter maakt, zegt Covid-programmamanager Michael van der Voorden.

6.32 - Weekcijfers RIVM: mogelijk minder dan 50.000 coronagevallen

In de afgelopen week zijn mogelijk minder dan 50.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld en doorgegeven. Het zou voor het eerst sinds begin april zijn dat het aantal positieve tests onder die grens blijft.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weekcijfer. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor iets meer dan 52.000 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 7441 gevallen per dag.

In de zes dagen erna zijn 41.579 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld bijna 6930 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer rond de 48.500 zou kunnen uitkomen.

6.30 - Aruba versoepelt coronamaatregelen per direct

Aruba gaat de coronamaatregelen per direct versoepelen. Zo wordt de avondklok verkort tot een periode tussen 00.00 en 04.30 uur, meldde de regering maandag (lokale tijd). Dat betekent dat restaurants en andere bedrijven met een avondvergunning open mogen blijven tot 23.00 uur. Ook mogen meer mensen aan een tafel van een restaurant zitten: binnen maximaal acht en buiten tien.

Verder wordt het samenscholingsverbod opgeheven en is sporten weer toegestaan. Bij wedstrijden in de buitenlucht mag er maximaal zestig man publiek aanwezig zijn. Contactsporten zijn weer toegestaan, maar alleen voor personen onder de 18 jaar. Verder mogen muzikanten maximaal met z’n vijven optreden en dansen blijft nog steeds verboden. Bij begrafenissen mogen maximaal zestig personen tegelijk aanwezig zijn.