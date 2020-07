Flitser bij werkzaamheden op N-weg: vijf uur lang elke 18 seconden een bon

De mega-incasso vond plaats op de N253 bij Schoondijke. Van de 4112 passerende voertuigen reden er dus 1014 te snel. Dat is bijna 25 procent.

Op de weg was in verband met de werkzaamheden slechts 50 kilometer per uur toegestaan. Eén automobilist spande de kroon en liet 117 kilometer per uur noteren. „Levensgevaarlijk voor wegwerkers”, twittert de politie in Zeeland.