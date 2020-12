Binnenland

Dijksma erft stad met flinke groeistuipen

Terwijl er in de hoofdstad nog werd nageprutteld over haar plotse vertrek als wethouder uit de stad die ze zei met pijn in het hart te verlaten, waren er woensdagavond in het Utrechtse stadhuis bloemen en veel felicitaties voor Sharon Dijksma. Onderliggend thema: de groei en de woningnood.