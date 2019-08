Farage gaat los op Britse Royals

De leider van de Brexit Party, Nigel Farage, ging vol op het orgel over de koninklijke familie.

LONDEN - Van onze redactie buitenland Nigel Farage is tijdens een besloten conferentie in Australië helemaal los gegaan op de Britse Royals. Harry en Meghan „doen er niet toe”, hun populariteit is „is in het ravijn gestort” en de Queen Mother was een „te dikke, ketttingrokende gin-drinker.”