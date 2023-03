Maandag waarschuwing om harde windstoten

Kopieer naar clipboard

Voorbijgangers in weer en wind in Amsterdam. Ⓒ ANP / ANP

DE BILT - In het noordwesten en het noorden van het land is maandag code geel van kracht wegens de kans op harde windstoten tot circa 85 kilometer per uur uit het zuidwesten. De harde wind steekt op in de ochtend, vanaf het einde van de middag verdwijnen de zware windstoten weer, aldus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zondag.