11 jaar geleden bleek het een flop maar Italië wil tóch weer een brug naar Sicilië bouwen

De regering laat de huidige technische mogelijkheden bekijken en wil dan op basis van het vorige plan uiterlijk half 2024 beginnen met de bouw. De tuibrug, van het type zoals de Prins Willem-Alexanderbrug over de Waal bij Tiel of de Erasmusbrug in Rotterdam, moet ruim 3 kilometer lang worden boven de Straat van Messina. Het zou van dit type brug de langste ter wereld moeten worden volgens de Italiaanse autoriteiten.

Minister van Infrastructuur Matteo Salvini ziet de „mooiste, groenste en veiligste brug met één overspanning ter wereld” al voor zich. Critici vrezen dat het technisch en/of financieel niet verantwoord is en het geld, mogelijk 10 miljard euro, bijvoorbeeld beter in het openbaar vervoer kan worden gestoken. Het vorige project is gestrand toen toenmalig premier Mario Monti het te duur vond worden en in bezuinigingen het bedrijf dat voor de bouw in het leven was geroepen, liet sluiten. De huidige regering wil in zee met de ondernemingen die destijds aan de kant werden geschoven.

De brug wordt gebouwd over het smalste stuk zee tussen het vasteland en Sicilië, tussen de gemeenten Villa San Giovanni en Torre Faro. Momenteel is de kortste veerbootverbinding circa 25 minuten tussen Vila San Giovanni en Messina.