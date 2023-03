Man (81) overleeft bijna een week in sneeuwstorm op koekjes en croissants

Christian Jourets opa Jerry keerde vorige week van zijn vakantiehuis in de Amerikaanse staat Californië terug naar zijn huis in Nevada. Normaal is dat vier uur rijden, maar Jerry deed er zes dagen over, omdat hij onderweg vast kwam te zitten in de sneeuw.

De man raakte niet in paniek, maar gebruikte tips die hij had gezien in het televisieprogramma Survivor. Hij had geen dikke jas aan, maar hield zichzelf warm met een dunne deken en een handdoek die hij in zijn auto vond. Jerry at de Italiaanse koekjes en croissants die hij mee had genomen. Als hij wilde drinken, deed hij zijn autoraam open en at hij wat sneeuw.

Race tegen klok

Na drie dagen, toen Jerry het raam van zijn auto weer dicht wilde doen, raakte de accu van zijn wagen leeg. Het maakte overleven een stuk lastiger: ’s nachts daalde de temperatuur tot ver onder het vriespunt. Zijn familie wist dat het een race tegen de klok was, terwijl de redding op zich liet wachten door meer sneeuwstormen. „Ik kan me voorstellen dat mijn opa erg bang was dat dit zijn laatste dagen waren”, zegt kleinzoon Christian Jouret.

Uiteindelijk werd de man met een helikopter gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Een van de piloten dacht eerst dat de auto een rots was, maar Jerry ging uit zijn raam hangen en zwaaide naar de helikopter, waardoor ze hem herkenden. Eenmaal in het ziekenhuis onderging hij tests en bleek dat al zijn organen nog goed werkten, tot verbazing van het personeel.

Christian Jouret en zijn familie zijn erg opgelucht dat Jerry gevonden is. Zijn kleinzoon verklaart dat de man schreeuwde van blijdschap aan de telefoon. „Ik heb zelf ook veel gehuild. Ik wist niet hoeveel we als vanzelfsprekend zien. Het is allemaal een mirakel.”