Tweede Kamer wil noodverlenging FM-frequenties

„De radio heeft het enorm zwaar”, zegt CDA-Kamerlid Van den Berg. „Zij vragen geen geld, maar een verlenging van de tijd die de de huidige vergunningen hebben.” Van den Berg vraagt daarom, gesteund door de rest van de coalitie en PVV en PvdA, om de FM-vergunningen met drie jaar te verlengen tot 1 september 2025.

Momenteel lopen die nog tot in 2022, maar een door Keijzer ingesteld adviescollege adviseert de staatssecretaris om dan weer eens een veiling te organiseren waarin de zenders opnieuw moeten bieden op hun frequenties. Dat is al sinds 2003 niet meer gebeurd.

Het radiolandschap is daarover verdeeld. Zenders die nu al een FM-frequentie hebben, zien de veiling niet zitten omdat ze de kosten vrezen. Daartegenover staat de vorig jaar teruggekeerde zender Kink, die digitaal al actief is en in 2022 ook een FM-frequentie hoopte te veroveren. Die kans gaat bij het uitstellen van een veiling aan de neus van Kink voorbij.

Keijzer had de Kamer eerder laten weten dat zij een noodverlenging niet zag zitten, onder meer omdat nieuwkomers dan aan de zijlijn blijven staan. Maar ze moet nu toch aan de slag met de wens van de Kamer. „Ik zal moeten gaan vaststellen wat een redelijke termijn is en daar een prijs voor berekenen”, zegt Keijzer. „Dat onderzoek ga ik doen.” De staatssecretaris wil niet toezeggen dat de verlenging voor drie jaar zal zijn, ze gaat uit van ’in elk geval’ twee jaar.