Strafproces tegen hoofdverdachte Ali G. in afpersingszaak Hedel begint

De rechtbank trekt deze week vier dagen uit voor zijn zaak, gevolgd door vier zittingsdagen in juli waarin uitvoerders van aanslagen en hun aanvoerders terechtstaan. Woensdag wordt de strafeis tegen G. verwacht.

De 37-jarige G. zit al geruime tijd in voorarrest voor afpersing en de verdenkingen tegen hem stapelen zich op. De man uit Naarden zou vanuit de gevangenis via een medegedetineerde opdracht hebben gegeven voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel in mei en juni vorig jaar. De vijf woningen zijn van werknemers van het fruitbedrijf. De verdachten die de aanslagen zouden hebben uitgevoerd, werden in juni vorig jaar opgepakt na de brandstichting in Tiel.

In april is zijn halfbroer Yassine A. (21) veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar als ‘adjudant’ en ‘doorgeefluik’ van G. Aan zes medeverdachten, de uitvoerders van de aanslagen, werden celstraffen tot acht jaar opgelegd.