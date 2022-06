Verdachte in afpersingszaak Hedel heeft moeite met zwijgrecht

Volgens justitie kent deze terreurcampagne in het rivierengebied en de provincies Utrecht en Noord-Brabant zijn weerga niet. De verdachten die de aanslagen gepleegd zouden hebben, zijn tussen de 18 en 22 jaar oud. Zij maakten meestal gebruik van brandbommen, maar ze deinsden er ook niet voor terug kogels op woningen af te vuren.

Coke tussen bananen

De terreur begon bijna drie jaar geleden, nadat de politie bij De Groot liefst 400 kilo cocaïne had aangetroffen tussen een partij bananen. G. zette met zijn maten volgens justitie de directie van het fruitbedrijf onder grote druk en eiste een bedrag van 1,2 miljoen, anders zou tenminste één medewerker of een familielid een aanslag niet overleven. Het blijft niet bij afpersingen en doodsbedreigingen, ook wordt G.’s organisatie ervan verdacht een woning in Hedel in brand te hebben gestoken, waarbij twee broers hun onderkomen in rook zagen opgaan.

Ali G. werd maandag in de Arnhemse rechtbank stevig aan de tand gevoeld over de serie misdaden. Met enige regelmaat moest zijn advocaat hem wijzen op zijn zwijgrecht. „Ik vind het moeilijk om vragen niet te beantwoorden, want ik heb jeuk”, zei hij. Of hij kroop in de rol van een slachtoffer: „Ik ben de grote boze wolf, die moet hangen.”

’Zwijgrecht’

Als de officier van justitie blijft doorvragen over G.’s vermeende aandeel in de serie aanslagen, afpersingen, dreigementen en misdaden reageert de verdachte fel. Hij antwoordt kort en krachtig: „Zwijgrecht.” Meteen daarop snauwt hij de OvJ toe. „Ik ga nooit, never, nooit iemand verraden. Dan ga ik liever 30 jaar zitten.”

Ali’s halfbroer Yassine A. (21) is intussen al veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar als ’adjudant’ en ’doorgeefluik’ van de hoofdverdachte. De hoofdverdachte werd aangehouden nadat één van zijn handlangers door undercoveragenten was klemgereden en Ali. G. als opdrachtgever noemde. Ook sms-verkeer tussen de verschillende verdachten heeft uiteindelijk tot zijn arrestatie geleid. Hij zit nu ruim twee jaar vast in de EBI Vught. Dinsdag wordt het proces vervolgd.