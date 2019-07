Opgelet: valkuilen op vakantie

Ⓒ AFP

DEN HAAG Nederlandse toeristen moeten deze zomer goed opletten in het buitenland. Bizarre regels en hoge boetes liggen overal op de loer, of je nou met de auto of het vliegtuig op vakantie gaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ANWB waarschuwen voor vervelende gevolgen. „Veel geboden en verboden zijn bij toeristen volkomen onbekend, blijkt steeds weer”, waarschuwt BuZa-woordvoerster Willemien Veldman.