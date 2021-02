'Impeachment-proces tegen Trump is pure machtspolitiek'

Buitenland

Advocaat Trump: ’Impeachment is constitutionele cancel culture’

Deze impeachment is niets minder dan „politieke wraak” van Democraten, en een poging tot „constitutionele cancel culture.” Dat stelden Trumps advocaten in zijn impeachmentzaak. Trumps verdedigingsteam ging vol in de aanval en beschuldigde de Democraten van manipulatie van bewijsmateriaal. Over de be...