Inbrekers slaan drie keer toe in een week tijd in zelfde huis in Arnhem

„De bewoner was op leeftijd en lag telkens lekker te slapen terwijl de dieven door zijn woning liepen”, zo schrijven de wijkagenten op Instagram. Na de tweede inbraak vermoedde de politie dat de dieven nog een keer zouden toeslaan en dat bleek te kloppen. In de nacht van zaterdag op zondag was het weer raak.

„Nadat we door een raam klommen, zagen we een man in de woonkamer staan die er zeker niet thuis hoorde. Zijn nieuwe woonkamer bevindt zich voorlopig op de Beekstraat.” Op de Beekstraat in Arnhem is het politiebureau. „Eind goed al goed.”