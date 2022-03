’De Jonge gaf de Sywert-deal een zet, Van Lienden dacht vanaf begin aan geld’

Dat schrijft de Volkskrant op basis van interne documenten. Van Lienden en zijn twee compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel zouden minstens 20 miljoen euro verdienen aan de omstreden mondkapjesdeal.

De Jonge nam op 10 april 2020, een dikke week voordat de overheid een order gunde aan Van Lienden, via WhatsApp contact op met Bas van den Dungen, de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. De Jonge maakte in appjes duidelijk dat hij wilde dat er een samenwerking tot stand kwam tussen zijn ministerie en zijn partijgenoot.

’Vanaf begin commerciële bv’

Van Lienden en zijn partners waren vanaf het begin van plan hun mondkapjesdeal met de overheid via een commerciële bv uit te voeren. Daags voor de onderhandelingen gaven ze een notaris opdracht deze bv op te richten. Dat staat volgens het AD in het boek Sywerts Miljoenen van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen van onderzoeksplatform Follow The Money, dat donderdag verschijnt.

Als voorman van de Hulptroepen Alliantie, een stichting zonder winstoogmerk, schoof Van Lienden in het voorjaar van 2020 aan tafel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met een non-profitvoorstel voor de levering van 120 miljoen mondkapjes.

Minister Hugo de Jonge Ⓒ ANP

De commerciële bv die Van Lienden, Damme en Van Gestel hadden bestemd voor de overheidsdeal - Relief Goods Alliance (RGA) - was toen al drie dagen in oprichting, zo staat in e-mails in handen van de auteurs. Op 11 april verzocht Damme de notaris er vaart achter te zetten. Terwijl hij op 12 april in een e-mail aan het ministerie van VWS juist schreef: „Dat doen we met hart voor de mensen in de zorg, zonder winstoogmerk, vrij van belangen en zonder direct geld te vragen aan de Rijksoverheid.”