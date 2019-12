’Help school leerling te beschermen tegen ronselende drugscrimineel’

Overal azen drugscriminelen op jongeren om hen in te zetten als bijvoorbeeld koerier of verkoper, maakt Tweede Kamerlid Anne Kuik op uit waarschuwingen van deskundigen. „Dat is niet een Netflix-werkelijkheid, maar de harde werkelijkheid.” En kom dan nog maar eens uit de klauwen van de onderwereld, zegt ze.

Mentoren, decanen en vertrouwenspersonen op scholen weten nu niet wat ze kunnen doen als ze dat zien gebeuren, constateert Kuik. Het kabinet moet daarom met de gemeenten, middelbare scholen, mbo-scholen en hogescholen gaan praten en ervoor zorgen dat er protocollen komen voor zulke gevallen. „Waarin heldere afspraken staan waar docenten en studenten terecht kunnen met vragen of signalen, inclusief een lijntje naar de politie of de gemeente.”