Hoofd communicatie van Afghaanse regering gedood door Taliban

Dawa Khan Menapal werd in hoofdstad Kabul vermoord door leden van de Taliban, aldus de jihadistische organisatie. De autoriteiten bevestigen alleen de dood en noemen geen verantwoordelijke.

De Taliban zijn bezig aan een snelle en gewelddadige opmars en nemen steeds meer steden in Afghanistan over van de regering. Sinds het vertrek van de westerse troepen die jarenlang gelegerd waren in het land, lijken de Taliban vrij spel te hebben.

Vrijdag kwamen ook de leiders van buurlanden bijeen om te praten over de situatie in Afghanistan. De leiders van Turkmenistan, Tadzjikistan en Oezbekistan maken zich zorgen over de oprukkende Taliban en het toenemende geweld. De Taliban zouden al contact hebben gezocht met de leiders van een aantal buurlanden, inclusief China en met Rusland.