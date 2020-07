Politie rukt uit voor krokodil Sprang-Capelle

Een inwoner van de plaats zei tegen de politie dat er een krokodil in de achtertuin van een van de huizen op de Heistraat lag. „De melder klonk zeer overtuigend”, aldus de politie, waarop de wijkagent poolshoogte kwam nemen.

„Op de omschreven locatie werd de krokodil inderdaad gevonden. Het beest lag rustig aan de waterkant te wachten op zijn prooi”, zo klinkt het. Uiteraard ging het om een nep-exemplaar. Of de wijkagent door grappenmakers in de val is gelokt, wordt niet vermeld. De krokodil is weggehaald.