Aangiftebereidheid daalt: ’Het helpt toch niets’

Voor het onderzoek vulden 135.000 personen een vragenlijst in. In 2019 gaf 13 procent van de 15-plussers aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer cybercrimedelicten, zoals digitale identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten (laster, stalking, chantage en bedreiging met geweld via internet).

Twee jaar eerder was dat nog 11 procent. Met name internetoplichting is aan een opmars bezig, met een toename van 39 procent. Hacken komt nog altijd het meest voor.

Tegelijkertijd daalde het aandeel slachtoffers van traditionele criminaliteit van bijna 20 procent van de 15-plussers in 2012 tot minder dan 14 procent in 2019. De sterkste daling was zichtbaar bij vermogensdelicten, zoals diefstal (van 13 naar 9 procent), die wel nog altijd het meest voorkomen. Geweldsdelicten bleven daarentegen relatief stabiel met een aandeel van rond de twee procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder.

Amsterdam koploper

Die laatste ontwikkeling heeft vooral te maken met de situatie in Amsterdam, waar het aandeel misdrijven met 71 per duizend inwoners het hoogst van Nederland is, gevolgd door Den Haag (45 per duizend inwoners). In onze hoofdstad steeg het aantal geweldsmisdrijven van 7397 in 2018 naar 7629 in 2019, bleek onlangs.

Burgemeester Femke Halsema, waarnemend hoofdofficier van justitie John Lucas en politiecommissaris Frank Paauw schreven die ontwikkeling toe aan de internationale drugshandel en de normalisatie van wapens als messen.

Uit politiecijfers blijkt dan ook dat de drugscriminaliteit sinds 2018 weer toeneemt. Die cijfers zijn echter niet meegenomen in de Veiligheidsmonitor.

Opmerkelijk is de dalende meldings- en aangiftebereidheid. Terwijl in 2012 nog bleek dat slachtoffers 38 procent van de hen overkomen gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten meldde bij de politie, gebeurde dit in 2019 nog in slechts 32 procent van de gevallen. De belangrijkste reden om een delict niet bij de politie te melden of aan te geven is het idee ‘dat het toch niets helpt’.

Rondhangende jongeren

Nederlanders voelen zich als gevolg van deze ontwikkelingen steeds veiliger, blijkt uit de Veiligheidsmonitor. Waar in 2012 nog 37 procent aangaf zich in het algemeen weleens onveilig te voelen, lag dat aantal in 2019 op 32 procent.

Het onveiligst voelen mensen zich op plekken waar groepen jongeren rondhangen (36 procent van de Nederlanders). Jongeren voelen zich dan ook het meest onveilig. Zo meldt 40 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar zich over het algemeen weleens onveilig te voelen, tegenover 23 procent van de 65-plussers. Meer dan de helft van de jonge vrouwen (15-25 jaar) heeft daar bovendien last van, zo’n 54 procent.