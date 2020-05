Nieuwe fregatten marine mogelijk opnieuw vertraagd

Het gaat om de bouw van vier zogeheten multipurpose (M-) fregatten voor zowel de Nederlandse als de Belgische marine. Defensie spreekt van ’tijdrovende’, ’complexe afwegingen’ met de twee landen over ’specificaties, offertes en gewenste termijn waarop de schepen inzetbaar moeten zijn’.

Volgens de planning die minister Bijleveld (Defensie) kort na haar aantreden bekendmaakte, hadden de schepen in 2024 in het water moeten liggen. Dat wordt nu op z’n vroegst in 2025. De vervanging van de M-fregatten, de werkpaarden van de Koninklijke Marine, was al ernstig vertraagd. Oorspronkelijk zouden de opvolgers van de huidige uit de jaren negentig stammende schepen dit jaar in de vaart komen. De vorige defensieminister Hennis haalde in 2013 een streep door dat plan. Uit kostenoverwegingen zou het 2024 worden.

De vertraging kan gevolgen hebben voor de kosten. De twee M-fregatten die ons land nog heeft, zijn in 2024 dertig jaar in gebruik, vijf jaar langer dan waarvoor ze werden gebouwd. Langer doorvaren betekent hogere onderhoudskosten, meer kans op storingen en niet meer kunnen beschikken over de modernste wapens.

Dat de M-fregatten de ruggengraat van de zeemacht vormen, bleek vorig jaar. In een interview met een interne marinevlogger liet vice-admiraal Rob Kramer zich ontvallen dat hij graag vier van de kleinere en zwakker bewapende patrouilleschepen zou inruilen voor fregatten. Dit vanwege de toenemende instabiliteit op de wereld.

Ook Reapers en uniformen komen later

De fregatten zijn niet de enige materieelprojecten van Defensie die zijn vertraagd. Ook gekende hoofdpijnprojecten als de komst van nieuwe uniformen en gevechtspakken, radars en het bewakings- en beveiligingssysteem lopen opnieuw vertraging op. Ook de Reapers, de grote onbemande vliegtuigen, worden een jaar later geleverd dan gepland.