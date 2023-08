Nieuwe melding grensoverschrijdend gedrag van huisarts in Brunssum

In afwachting van het hoger beroep na veroordeling tot drie jaar cel en een beroepsverbod van vijf jaar wegens seksueel misbruik van drie patiëntes is de huisarts aan het werk. Zijn medische verrichtingen zijn wel ingeperkt.

De inspectie heeft zorgverzekeraar, justitie en huisartsen in de regio ingelicht over het nieuwe onderzoek. Er worden maatregelen verwacht, maar die zijn nog niet genomen of bekendgemaakt. De huisarts en zijn advocaat willen geen commentaar geven.