Oppositieleider Kenia laat verkiezingen lopen

Op een persconferentie in de hoofdstad Nairobi liet de oppositieleider dinsdag weten te handelen in het belang van het Keniaanse volk, de regio en de wereld in het algemeen. De nieuwe verkiezing is op 26 oktober.

Het Keniaanse hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat de stembusgang moet worden overgedaan vanwege onregelmatigheden bij de kiescommissie. De rechters verklaarden de overwinning van zittend president Uhuru Kenyatta nietig.