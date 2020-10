Tbs met dwangverpleging voor bioscoopmoorden Groningen

S. werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. ,,Doodslag is bewezen, geen moord’’, aldus rechtbankvoorzitter mr. Jeroen van Bruggen. Hij richtte zich tot de aanwezige S. ,,Duidelijk is dat u lijdt aan schizofrenie. Een stoornis van het bipolaire type.’’ Er was sprake van overheersende wanen. ,,U kon geen rationele besluiten nemen.’’ Drugsgebruik (wietroken) en stoppen met het nemen van medicijnen speelden echter wel een rol. ,,Maar dat is niet verwijtbaar, ook dat maakt onderdeel uit van het ziektebeeld.’’ Geen straf dus, maar wel verplichte behandeling voor onbepaalde duur, benadrukt de rechtbank.

Justitie ging eveneens uit van doodslag op het stel uit Slochteren bij een ketelhuis en trapportaal in de Pathé-bioscoop, waar ze tientallen jaren werkten. Vanwege met name schizofrene stoornissen wordt de veroordeelde door deskundigen in het Pieter Baan Centrum als volledig ontoerekeningsvatbaar beschouwd. Het bleef echter lastig er precies de vinger achter te krijgen. De Rotterdammer kampt al zeker tien jaar met psychische aandoeningen. Het was ook voor de experts niet goed mogelijk door te dringen tot S., die zegt zich niet veel van de fatale avond te kunnen herinneren. Van de aanval zelfs niets.

De Zuid-Hollander dook op in de stad Groningen en bleef weken dolen, omdat zijn ex-vriendin en kind in de regio zouden wonen. Hij weet nog wel dat hij zich een superheld waande, om zijn ex en dochtertje te redden uit de handen van elitetroepen. Kort voor de fatale verrassingsaanval op het echtpaar reed hij daarom met een huurauto bewust in op een kartbaan. Hij maakte eigenhandig een bizarre outfit met folie, tape, batterijen en plastic. Die droeg hij ook toen hij de dag erop door een agent werd neergeschoten en aangehouden.

Diepe rouw

Nabestaanden zijn een jaar na dato nog altijd in diepe rouw. Ze hadden vier weken terug ‘meer verwacht van de strafeis’ en menen dat de ‘gruwelijke daden’ wel degelijk deels kunnen worden toegerekend. Ze verwijten S. dat die uit eigen beweging was gestopt met zijn in zijn toestand belangrijke medicatie. Volgens deskundigen kon dat ‘het vuur van zijn psychische klachten opstoken’.

,,De nabestaanden zijn daarom hevig teleurgesteld’’, aldus hun raadsman mr. Sébas Diekstra dinsdag in een eerste reactie namens een aantal nabestaanden, die steun zoeken bij elkaar. ,,Het was voor hen overduidelijk dat de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar was. Maar er waren ook feiten en omstandigheden die zouden maken dat de gruwelijke daden wel in enige mate aan hem toegerekend kunnen worden.’’

’Gemoedsopwelling’

Advocaat mr. Gokhan Özveren van S. kon dinsdagmiddag wegens ziekte nog niet reageren op het vonnis, liet hij telefonisch weten. Hij had in zijn pleidooi gesproken van een ‘gemoedsopwelling’. Hij meende juist dat overmatig cannabisgebruik niet de oorzaak was.

Op zitting werden tevens schadeclaims behandeld. Nabestaanden deden hun verhaal in aangrijpende slachtofferverklaringen. Vader, zussen en kinderen beleven het drama nog iedere dag. S. had wat hen betreft tijdig van straat had moeten zijn gehaald. S. zou gedwongen opgenomen worden. Dat liep mis door de rit met wanen naar het Noorden.

Vier familieleden (ouders en kinderen) kregen dinsdag affectieschade (smartengeld) toegewezen. Vier andere familieleden kregen hun verzoek echter niet toegewezen, omdat de claim niet voldoet aan strenge eisen. ,,We kunnen ons wel voorstellen dat schade is ontstaan’’, aldus de rechter. Twee collega’s krijgen eveneens een schadevergoeding, omdat zij de gedode Groningers aantroffen. ,,Zij zijn direct met het misdrijf geconfronteerd.’’