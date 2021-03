’Moordenaar Polletje stond hem dag eerder al op te wachten’

AMSTERDAM - De politie vermoedt dat de schutter die donderdag de veroordeelde Ajaxhooligan Martin van de Pol doodschoot een dag eerder al heeft rondgehangen bij de bewuste plek in Amsterdam-Zuidoost. Dat was vermoedelijk tussen circa 13.55 en 14.10 uur, meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht.