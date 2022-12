Auto rijdt kinderdagverblijf binnen

De bestuurster raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er werden geen kinderen of medewerkers geraakt. De vrouw had net haar kind weggebracht. Toen ze weg wilde rijden maakte ze waarschijnlijk een „bedieningsfout”, volgens de politie, waardoor ze met haar auto de gevel van het pand ramde en tot stilstand kwam in de centrale hal. Daar was op dat moment niemand aanwezig.

Volgens omstanders gaat het kinderdagverblijf van Partou wel open, via andere ingangen. Een deur raakte beschadigd, maar de gevel is stabiel.