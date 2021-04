Fietsende Nederlander (48) opgepakt bij Wit-Russische grens

De fietsende veertiger kwam vanuit Litouwen aanzetten, meldt de Wit-Russische politie. Hij wordt het land uitgezet en is de komende vijf jaar niet meer welkom.

In Litouwen bleek de man al gespot te zijn door de veiligheidsdiensten van dat land. Daarop werden de collega’s in Wit-Rusland ingelicht. De man verstopte zich aanvankelijk in het bos, maar werd gevonden en gearresteerd. Op een foto is te zien hoe hij languit ligt, in afwachting van zijn lot.

De man zei dat de grens overstak omdat hij op zoek was naar „een beter leven in Wit-Rusland of Rusland.” Het merkwaardige incident vond zondag plaats. Waar de man precies helemaal vandaan kwam fietsen, is niet duidelijk.