Lysander de R. aangehouden in eigen cel

Haarlem - Lysander de R., ’s lands beruchtste leider van een motorbende, is in zijn cel aangehouden. Volgens het OM is hij gearresteerd vanwege deelname aan een criminele organisatie, die het plegen van geweldsmisdrijven tot oogmerk heeft. De R. speelde jarenlang een leidende rol binnen de motorclubs Hells Angels en Hardliners.

Lysander de R. Ⓒ Petra Urban