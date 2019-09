Gratieverzoek moordenaar Koetsiertje in Delft afgewezen

Y. doodde in 1983 zes mensen in het Delftse café ’t Koetsiertje. Dat moordenaar Y. na ruim 35 jaar uitzicht had op gratie, stuitte op veel onbegrip.

In 2001 verhuisde Yilmaz naar een tbs-kliniek, waarna hij regelmatig verlof genoot en een gezin kon stichten. Destijds is door de Staat, de kliniek en Yilmaz afgesproken dat zijn behandeling een terugkeer in de samenleving tot doel had. Sinds 2016 woont en werkt hij al onder begeleiding buiten de kliniek, maar Yilmaz wil liever helemaal vrij zijn.

Bekijk ook: Uitzicht op gratie voor moordenaar Yilmaz is vooral gevolg van geklungel overheid