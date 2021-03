Dreigende taal uit Brussel in vaccinoorlog, maar Britten prikken vrolijk door

Brussel - De woorden van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan het adres van de Britten waren snoeihard en kraakhelder: de export van in de EU geproduceerde coronavaccins naar het Verenigd Koninkrijk kan aan banden worden gelegd. Een dreigement vooralsnog, maar wel een dat zeer reëel is en keihard aankomt in Londen.