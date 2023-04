Koningsdag begint zonnig en blijft zo goed als droog

Tijdens Koningsnacht daalde de temperatuur in het binnenland tot onder het vriespunt. Weeronline meldt dat het in Eelde (Drenthe) -2,8 graden werd. Vlak aan de grond in de Achterhoek vroor het 6,6 graden. Overdag stijgt het kwik naar 12 graden in het noorden, en naar 16 graden in het zuiden en zuidoosten. In de middag komt er meer bewolking en pas later in de avond volgen perioden met regen.

In de avond wordt de bewolking dikker en aan het eind van de avond gaat het in Zeeland regenen. Vrijdag is het bewolkt en regenachtig.