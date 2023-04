Koningsdag begint zonnig en blijft zo goed als droog

ROTTERDAM - Het overgrote deel van het land heeft in de ochtend van Koningsdag te maken met veel zonneschijn en droog weer. Volgens Buienradar zou alleen in het oostelijk Waddengebied er nog een spatje regen kunnen vallen. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht.