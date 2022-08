Spido’s rondje Rotterdam: zondagse vaart door wereldhaven

Dat belooft wat, hoog tijd dus om aan boord te gaan van de Abel Tasman. Beneden lonkt een gerieflijk overdekt restaurantgedeelte van waaruit de waterwereld door glas is te bekijken. Alternatieven zijn een onoverdekt midden-dek en toptribune. Bij minder weer kil, nat en winderig, bij de zonneschijn een garantie voor een verbrande knar. Maar wel met een weids en vrij uitzicht. Na wat heen en weer gedrentel, valt de keuze op het middendek in de buitenlucht.

Subiet spijt van zodra de Tasman in beweging komt en de wind de gel uit de krullen blaast. Geen selfie vandaag. Langs de Boompjeskade gaat het richting Scheepvaartkwartier. Links hotel New York, even later aan de rechterzijde de Euromast. Opvarenden vernemen in vier talen van de digitale gids dat deze een overblijfsel is van de Floriade 1960.

Een rondvaart van Spido in 1959, sinds 1919 een beroemdheid in Rotterdam. Ⓒ foto Stadsarchief Rotterdam

Aandenken

Dat is een beter aandenken dan het weinig jaloersmakende miljoenengat waarmee Almere blijft zitten na de huidige editie. Jaloerse gevoelens borrelen wél op zodra de rondvaartboot langs de prachtige appartementen aan het water tuft. Uitslapers zwaaien vanaf hun balkon geamuseerd naar de Spido-boot. Er wordt amper teruggewuifd. Om als toerist in eigen land te worden ontmaskerd, voelt immers wat knullig.

Onderwijl is Delfshaven bereikt, de geboorteplaats van admiraal Piet Hein, zo meldt de spraakcomputer. Verdere uitleg ontbreekt, terwijl het op zijn minst twijfelachtig is dat de meevarende Pakistani’s alles weten over de Zilvervloot. De mevrouw op de geluidsband toont zich sowieso wat inspiratieloos. Ze ratelt over verkeersborden op de oever en komt bovendien vaak pas toe aan haar Franse vertaling zodra het schip alweer bij de volgende bezienswaardigheid is.

Bij de passage van de ECT-terminal lijkt haar relaas kortstondig boeiender te worden nu er cijfermaterieel komt: „Het jaarlijkse aantal hier overgeslagen containers bedraagt twaalf…”, zo klinkt het vlak voor de zoveelste technische storing. Verwarring alom: Twaalf wat? Twaalf miljoen containers, zo blijkt even later uit het Duitse praatje.

Algemeen Spido-directeur Leo Blok erkent dat de geautomatiseerde gids aan haar pensioen toe is: „Inmiddels zijn nieuwe teksten ingesproken die nu op alle schepen worden geïntroduceerd. Voor Chinezen en Japanners zijn er gedrukte teksten.”

Gesproken over Aziatische kreten, vandaag klinken weinig ’oehs’ en ’ahs’ aan boord. Daar is inmiddels het besef doorgedrongen dat een zondagse vaart door een wereldhaven waarin negen van de tien bedrijven gesloten zijn, best een tikkeltje saai is. Dat voelt de digitale reisleidster dan weer wél feilloos aan, want prompt klinkt het bericht dat de bar open is. Dat laten velen zich geen twee keer zeggen, wat ertoe leidt dat onder meer het imposante stoomschip SS Rotterdam vanuit de restauratie wordt bekeken.

Daarna nog even een sprintje naar boven om een fraaie skyline te fotograferen waarna het schip na vijf kwartier weer aanmeert.

Wat erover te zeggen. ’You’ll never walk alone’, zo zingt Lee Towers zijn stadsgenoten graag toe. Dat zal ongetwijfeld zo zijn voor hardlopers van de lokale marathon, maar varen door de Rotterdamse haven kan op zondag verdomd eenzaam aanvoelen.